Смирнов заработал 152 миллиона, доход Фролова сократился на сто тысяч. Декларации депутатов

В среду, 30 мая, на сайте городской думы опубликовали декларации о доходах всех 40 рязанских депутатов.
По итогам 2017 года больше всех заработал Олег Смирнов — 152 миллиона 458 тысяч 592 рубля и 26 копеек. Более 40 миллионов задекларировали: Алексей Баталов — 42,8, Сергей Караев — 48,9, Олег Шишов — 72.
Доход главы Рязани Владислава Фролова за год сократился на 119 миллионов. Так, за 2017 год он заработал 2 миллиона 371 тысячу 431 рубль и две копейки.
Самый маленький доход в декларации указала Лилия Кривцова — 288 тысяч рублей.