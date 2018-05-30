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18:00, 30 мая 2018 126
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Смирнов заработал 152 миллиона, доход Фролова сократился на сто тысяч. Декларации депутатов

Смирнов заработал 152 миллиона, доход Фролова сократился на сто тысяч. Декларации депутатов

В среду, 30 мая, на сайте городской думы опубликовали декларации о доходах всех 40 рязанских депутатов.

По итогам 2017 года больше всех заработал Олег Смирнов — 152 миллиона 458 тысяч 592 рубля и 26 копеек. Более 40 миллионов задекларировали: Алексей Баталов — 42,8, Сергей Караев — 48,9, Олег Шишов — 72.

Доход главы Рязани Владислава Фролова за год сократился на 119 миллионов. Так, за 2017 год он заработал 2 миллиона 371 тысячу 431 рубль и две копейки.

Самый маленький доход в декларации указала Лилия Кривцова — 288 тысяч рублей.


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