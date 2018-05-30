Рязанский бизнес-омбудсмен отчитался перед депутатами

Рязанский бизнес-омбудсмен Егор Бурцев рассказал о своей работе в 2017 году в рамках ежегодного отчета перед депутатами облдумы в среду, 30 мая.
Он заявил, что проблемы у представителей бизнеса не уменьшились, хотя улучшилось общее положение.
Так, предприниматели из 14 районов региона обращались с 267 жалобами по поводу незаконной блокировки счетов налоговыми службами и банками. Также они говорили о неправомерности проверок и применении онлайн-касс.
По результатам опроса, проведенного им в начале 2018 года, половина респондентов сообщила, что административная нагрузка на бизнес увеличилась.
Также в отчете прозвучало, что часть предпринимателей в Рязани теряют прибыль из-за платных парковок и установленных дорожных знаков. Решения по их установке с бизнесом, по мнению Егора Бурцева, не согласовывали. В результате у некоторых упала выручка, а также возникли трудности с разгрузкой товара.
Депутаты задали уполномоченному по правам предпринимателей ряд вопросов. В частности попросили конкретизировать, что именно предпринято институтом уполномоченного для решения озвученных проблем. По итогам выступления Егора Бурцева в облдуме его доклад депутаты приняли к сведению.