Рязанские школьники начали сдавать первый обязательный ЕГЭ. Фоторепортаж

Рязанские школьники сдали базовый уровень ЕГЭ по математике. В среду, 30 мая, стартовал обязательный для выпускников экзамен.
Перед ним выпускники прослушали обязательный инструктаж и получили бланки допуска к экзамену.
Чтобы попасть на экзамен, школьники проходят через рамку металлодетектора. Если она срабатывает, то выпускники оставляют все металлические предметы. Некоторым для прохождения процедуры пришлось разуться или снять ремень, а кто-то удивлялся, что прошел с брекетами на зубах.
При себе сдающие должны иметь лишь паспорт и гелиевые ручки, однако правилами не запрещается проносить наручные часы, кроме электронных.
С 2018 года бланки печатают и раздают школьникам прямо в аудиториях.
В этом году базовый уровень ЕГЭ по математике в школе № 7 выбрали треть всех выпускников, всего в ППЭ №43 предмет сдавали около 180 человек.
Экзаменационная работа по математике состоит из 20 вопросов. Продолжительность экзамена составляет 240 минут. Свои результаты рязанцы смогут узнать не позже 15 июня.