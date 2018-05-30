Рязанские депутаты приняли изменения в областной бюджет

Рязанские депутаты перераспределили средства регионального бюджета по ряду направлений. Решение приняли на заседании облдумы в среду, 30 мая.
В частности, для завершения ремонта театра на Соборной дополнительно выделили 7 млн 338 тысяч рублей, а на обеспечение функционирования учреждений соцзащиты — 4 млн 497 тысяч рублей.
Кроме того, 61 миллион рублей выделили АО «Корпорация развития Рязанской области». Средства направят на повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе на подготовку документов для создания или модернизации объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сфере промышленности.
Также на законодательном уровне расширили список приоритетных направлений развития, которые могут рассчитывать на бюджетную поддержку. В него включили направления по созданию и модернизации объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма.