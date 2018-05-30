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18:16, 30 мая 2018 458
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Рязанские депутаты поддержали закон о добровольном изучении национальных языков

Рязанские депутаты поддержали закон о добровольном изучении национальных языков

На заседании в среду, 30 мая, депутаты областной думы обсудили изменения в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предлагает уточнить, что преподавать и изучать языки российских республик можно на добровольной основе и не в ущерб преподаванию и изучению русского языка.

Сергей Пупков отметил, что изменения помогут внести конкретику в закон. «Конституцией предусмотрен свободный выбор языка, воспитания и обучения, для этого имеются все возможности. Изменение законопроекта позволит избежать неоднозначной трактовки его положений», — сказал депутат.

Он также уточнил, что принятие закона не потребует дополнительных средств из бюджета.


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