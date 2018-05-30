Рязанская область должна войти в двадцатку лучших регионов в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом во вторник, 29 мая, заявил Николай Любимов,
Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в международном экономическом форуме в Петербурге.
«Все, что было намечено, мы сделали. Уверен, наша работа позволит в дальнейшем успешно реализовать все подписанные соглашения, — сказал он. — Необходимо выполнить амбициозную, очень важную задачу — войти в двадцатку лучших регионов национального рейтинга АСИ. Это значимый показатель отношения в регионе к потенциальным инвесторам и тем, кто уже работает в Рязанской области».
Напомним, на экономическом форуме Рязанская область