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9:47, 30 мая 2018 491
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Рязанская область должна войти в двадцатку лучших регионов в рейтинге АСИ — Любимов

Рязанская область должна войти в двадцатку лучших регионов в рейтинге АСИ — Любимов

Рязанская область должна войти в двадцатку лучших регионов в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом во вторник, 29 мая, заявил Николай Любимов, сообщает сайт правительства.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в международном экономическом форуме в Петербурге.

«Все, что было намечено, мы сделали. Уверен, наша работа позволит в дальнейшем успешно реализовать все подписанные соглашения, — сказал он. — Необходимо выполнить амбициозную, очень важную задачу — войти в двадцатку лучших регионов национального рейтинга АСИ. Это значимый показатель отношения в регионе к потенциальным инвесторам и тем, кто уже работает в Рязанской области».

Напомним, на экономическом форуме Рязанская область подписала ряд соглашений.


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