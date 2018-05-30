Мобильные операторы начнут массово блокировать нелегально купленные симкарты

С 1 июня вступят в силу изменения в Федеральный закон «О связи», разработанные с участием Роскомнадзора. Они помогут более эффективно бороться с незаконной продажей симкарт, сообщил
Теперь услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, которые предоставили верные персональные данные. Проверять достоверность этих сведений должны сами операторы — если она не подтвердится, симкарту заблокируют.
«Прекращение оказания услуг связи последует также при поступлении соответствующего запроса от органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, или в случае предписания Роскомнадзора», — говорится в сообщении.