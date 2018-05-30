Любимов оценил интернет-мемы о своем плейлисте

В среду 30 мая, губернатор Николай Любимов рассказал, что не обиделся на мемы, которые появились в интернете о его плейлисте.
«Мэмы видел, но считаю их обидными, совершенно нормальные. Не каждый политик выкладывают свои плейлисты, это добавило человечности в образ губернатора», — отметил он.
Он рассказал, что помимо современного британского рока, слушает «Кино» и Бориса Гребенщикова.
«Сейчас слушаю много новых групп. Честно я могу слушать все, кроме рэпа. Это не очень люблю», — заключил политик.
Напомним, в выходные губернатор