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18:50, 30 мая 2018 575
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Любимов оценил интернет-мемы о своем плейлисте

Любимов оценил интернет-мемы о своем плейлисте

В среду 30 мая, губернатор Николай Любимов рассказал, что не обиделся на мемы, которые появились в интернете о его плейлисте.

«Мэмы видел, но считаю их обидными, совершенно нормальные. Не каждый политик выкладывают свои плейлисты, это добавило человечности в образ губернатора», — отметил он.

Он рассказал, что помимо современного британского рока, слушает «Кино» и Бориса Гребенщикова.

«Сейчас слушаю много новых групп. Честно я могу слушать все, кроме рэпа. Это не очень люблю», — заключил политик.

Напомним, в выходные губернатор поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» музыкой, которую любит слушать в дороге, после этого начали появляться интернет-мемы.


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