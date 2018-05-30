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16:11, 30 мая 2018 392
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Из-за сильного ветра в трех районах Рязанской области отключили свет

Из-за сильного ветра в трех районах Рязанской области отключили свет

Фото: Pixabay.com

В среду, 30 мая, из-за сильного ветра в трех районах Рязанской области отключили электричество. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Света нет в Касимовском, Клепиковском и Кораблинских районах.

Аварии устраняют двенадцать человек при помощи четырех единиц техники.


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