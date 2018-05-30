Глава Ингушетии назвал имя одного из нападавших на церковь в Грозном

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал имя одного из нападавших на церковь в Грозном. По его словам, Ахмет Цечоев 2000 года рождения рос в «приличной семье», передает «
По словам Евкурова, после школы в 2015 году молодой человек поступил в медколледж в Грозном. В поле зрения полицейских он не попадал.
«То, что он сделал вместе остальными тремя боевиками, является преступным актом. Что его побудило вступить в ряды членов НВФ (незаконное вооруженное формирование — прим. ред.), сейчас разбираются правоохранительные органы», — отметил глава Ингушетии.
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