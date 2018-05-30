Энергетики восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Рязанской области

В среду, 30 мая, из-за грозы и сильного ветра произошел
В аварийно-восстановительных работах задействовали 14 бригад в составе 40 человек и 14 единиц техники. Социально значимые объекты региона находятся под особым контролем, в случае необходимости их запитают от резервных источников электроснабжения (РИСЭ).
Энергетики напомнили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — рассказали специалисты.
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