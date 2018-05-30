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12:14, 30 мая 2018 464
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Елена Митина проверила строительство школы в Захаровском районе

Елена Митина проверила строительство школы в Захаровском районе

Во вторник, 29 мая, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила Захаровский район. Она проверила ход строительства школы в селе Плахино. Объект планировалось сдать к 31 мая.

Во время прошлого визита парламентария в район, 3 мая, было выполнено только 40% работ. Тогда прораб Александр Зенин пообещал, что строительство будет завершено в срок.

Однако на сегодняшний день строительные работы на объекте продолжаются — идет обрешетка крыши, начали внутреннюю отделку первого этажа, заливают полы.

«Еще раз хочу напомнить — деньги на строительство выделены из федерального бюджета. До этого у нас не было проблем со сдачей школ в установленные сроки. 31 мая объект сдан не будет, а это означает штрафные санкции в отношении подрядчика, — подчеркнула Елена Митина. — Строительство начали в сентябре, сейчас май, а работы еще — непочатый край! Срок сдачи увеличили на месяц, разработали график, будем надеяться, что до конца июня школа будет построена».

Глава Захаровского района Ильдус Абдюшев заверил депутата, что объект находится под постоянным контролем: «Я приезжаю сюда каждый день. Вечером проводятся планерки, прораб докладывает, что сделано за день. На стройке заняты порядка 60 рабочих. Мы приложим все усилия для того, чтобы к концу июня объект был сдан».

Елена Митина пообещала приехать в Плахино ровно через месяц.


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