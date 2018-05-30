Аквагрим и сладкая вата. «Барс на Московском» пригласил рязанцев отпраздновать День защиты детей

В субботу, 2 июня, рязанцы смогут отпраздновать День защиты детей в ТЦ «
Детям предложат сладкую вату, прыжки на батуте и катание на карусели. Они также смогут сделать аквагрим, раскрасить гипсовые фигурки или смастерить воздушного змея.
Для гостей праздника выступят детские коллективы «Успешные дети» и «Premium Поколение», а продолжением концерта станет шоу персонажа Бамблби из фильма «Трансформеры», с которым можно будет сфотографироваться.
«Для гостей праздника мы готовим множество призов и бесплатные сладкие угощения», — сообщили организаторы праздника.
Начало праздничного мероприятия в 12:00.