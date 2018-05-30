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10:35, 30 мая 2018 494

Аквагрим и сладкая вата. «Барс на Московском» пригласил рязанцев отпраздновать День защиты детей

Аквагрим и сладкая вата. «Барс на Московском» пригласил рязанцев отпраздновать День защиты детей

В субботу, 2 июня, рязанцы смогут отпраздновать День защиты детей в ТЦ «Барс на Московском».

Детям предложат сладкую вату, прыжки на батуте и катание на карусели. Они также смогут сделать аквагрим, раскрасить гипсовые фигурки или смастерить воздушного змея.

Для гостей праздника выступят детские коллективы «Успешные дети» и «Premium Поколение», а продолжением концерта станет шоу персонажа Бамблби из фильма «Трансформеры», с которым можно будет сфотографироваться.

«Для гостей праздника мы готовим множество призов и бесплатные сладкие угощения», — сообщили организаторы праздника.

Начало праздничного мероприятия в 12:00.


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