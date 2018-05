В четверг, 3 мая, в Сирии разбился российский истребитель СУ-30СМ. Погибли оба пилота, передает « РИА Новости ».

Авиакатастрофа произошла около 9:45 над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что огонь по самолету не открывали. Предположительно, в двигатель попала птица.

