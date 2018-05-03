Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров для борьбы с Telegram. Об этом сообщает
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не упомянул названия попавших под блокировку VPN-сервисов и анонимайзеров, которые обеспечивали доступ к запрещенному мессенджеру.
Напомним, 16 апреля по решению суда провайдеры начали блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования. Сервис пытался обойти блокировку, из-за чего Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации до 18 миллионов IP-адресов. Перебои в работе возникли у многих других ресурсов.