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17:18, 3 мая 2018 3 286
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Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров для борьбы с Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров для борьбы с Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров для борьбы с Telegram. Об этом сообщает tjournal.ru.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не упомянул названия попавших под блокировку VPN-сервисов и анонимайзеров, которые обеспечивали доступ к запрещенному мессенджеру.

Напомним, 16 апреля по решению суда провайдеры начали блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования. Сервис пытался обойти блокировку, из-за чего Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации до 18 миллионов IP-адресов. Перебои в работе возникли у многих других ресурсов.


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