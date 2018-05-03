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9:10, 3 мая 2018 7 613
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Около десяти тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей — Роспотребнадзор

Около десяти тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей. С 15 марта в больницы обратились более десяти тысяч россиян, сообщил сайт ведомства.

Отмечается, что в России установлены 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. «Количество заболевших в 2018 году не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период», — говорится в сообщении.

От энцефалита привиты более 1,3 миллиона человек.

Наибольшее количество клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях и в Крыму.

Напомним, в Рязанской области с начала сезона клещи покусали 73 человек.


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