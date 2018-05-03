Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей. С 15 марта в больницы обратились более десяти тысяч россиян, сообщил
Отмечается, что в России установлены 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. «Количество заболевших в 2018 году не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период», — говорится в сообщении.
От энцефалита привиты более 1,3 миллиона человек.
Наибольшее количество клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях и в Крыму.
Напомним, в Рязанской области с начала сезона клещи