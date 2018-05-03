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10:51, 3 мая 2018 2 632
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Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми — ВЦИОМ

Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми — ВЦИОМ

83% россиян чувствуют себя счастливыми. Результаты опроса предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает ТАСС.

Отмечается, что это уровень является максимальным за всю историю измерений.

Наиболее оптимистично оценивает свое состояние молодежь — 87% среди 18-24-летних и респонденты с высоким достатком — 96%.

Счастливыми себя считают 79% опрошенных старше 60 лет и 58% малообеспеченных людей.

Основным фактором счастливой жизни является семейный очаг: 30% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 13% радуются жизни, поскольку у них есть дети.

Для 16% залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких), для 14% - любимая работа.

Недовольство жизнью связано прежде всего с проблемами материального характера (7%).

Во всероссийском опросе, который прошел 13-14 марта, поучаствовали две тысячи респондентов старше 18 лет.


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