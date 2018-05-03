83% россиян чувствуют себя счастливыми. Результаты опроса предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает
Отмечается, что это уровень является максимальным за всю историю измерений.
Наиболее оптимистично оценивает свое состояние молодежь — 87% среди 18-24-летних и респонденты с высоким достатком — 96%.
Счастливыми себя считают 79% опрошенных старше 60 лет и 58% малообеспеченных людей.
Основным фактором счастливой жизни является семейный очаг: 30% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 13% радуются жизни, поскольку у них есть дети.
Для 16% залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких), для 14% - любимая работа.
Недовольство жизнью связано прежде всего с проблемами материального характера (7%).
Во всероссийском опросе, который прошел 13-14 марта, поучаствовали две тысячи респондентов старше 18 лет.