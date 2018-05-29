За хранение «синтетики» в обувной коробке рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы. Видео

За хранение «синтетики» в обувной коробке рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Нагорной полицейские заметили, как 27-летний мужчина прячет в тайник контейнер с наркотиками.
Позже в его квартире сотрудники полиции обнаружили обувную коробку с разложенной по пакетам «синтетикой». Всего у злоумышленника изъяли более четырех граммов веществ.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), подозреваемого взяли под стражу.