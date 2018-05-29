В сопровождении губернаторского симфонического оркестра в Рязани выступит флейтист из Австрии

Во вторник, 29 мая, на сцене филармонии в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра выступит Владимир Мандрин — флейтист из Австрии. Начало в 19:00.
В программе концерт для флейты с оркестром Моцарта, «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, «Фантастическая» симфония Берлиоза.
«В нашей стране Мандрин выступает нечасто, поэтому у рязанцев есть уникальная возможность оценить его мастерство», — отметили в пресс-службе филармонии.
За последние годы австрийский флейтист давал концерты в Австрии, Германии, России, Украине, Испании, выступал с Венским камерным оркестром, Львовским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края.