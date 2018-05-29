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13:19, 29 мая 2018 368
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В михайловском пруду незаконно запрещали ловить рыбу

В михайловском пруду незаконно запрещали ловить рыбу

Фото: Pixabay.com

В михайловском пруду незаконно запрещали ловить рыбу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

У пруда рядом с селом Голдино установили несколько табличек: «Пруд зарыблен, лов рыбы запрещен! Штраф 5000», «С 01.05.2018 года по выходным дням разрешается рыбная ловля (не более двух удилищ на человека) при наличии разрешения». При этом пруд является местом общего пользования, то есть доступ к нему ограничивать нельзя.

В адрес главы Голдинского сельского поселения внесли представление.


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