В михайловском пруду незаконно запрещали ловить рыбу. Об этом
У пруда рядом с селом Голдино установили несколько табличек: «Пруд зарыблен, лов рыбы запрещен! Штраф 5000», «
В адрес главы Голдинского сельского поселения внесли представление.
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Фото: Pixabay.com
В михайловском пруду незаконно запрещали ловить рыбу. Об этом
У пруда рядом с селом Голдино установили несколько табличек: «Пруд зарыблен, лов рыбы запрещен! Штраф 5000», «
В адрес главы Голдинского сельского поселения внесли представление.
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