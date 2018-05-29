С начала года за незаконное потребление электроэнергии к ответственности привлекли 55 жителей области

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» усилили работу по пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии. С начала 2018 года за незаконное потребление электроэнергии к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ привлекли 55 жителей области, что на 19 больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в феврале 2018 года возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ — во время рейда энергетики выявили несанкционированное вмешательство в работу систему учета электроэнергии. По факту незаконного подключения направили заявление в полицию, потребителю выставили счет на сумму 1 226 725,88 рублей.
В пресс-службе филиала напомнили, что с 1 января 2016 года ужесточили административную ответственность за самовольное подключение к сетям. «Помимо оплаты счета за украденную электроэнергию, сумма которого, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа», — отметили в «Рязаньэнерго».
За хищение электроэнергии также предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушителя могут оштрафовать на сумму до до 300 тысяч рублей, приговорить к принудительными работами или лишению свободы до двух лет.
«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями, и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения „заряженных“ счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ по номеру 8-800-100-33-00, по телефону