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12:43, 29 мая 2018 143
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Рязанец пойдет под суд за создание нелегальной биржи

Рязанец пойдет под суд за создание нелегальной биржи

Фото: Pixabay.com

Рязанец пойдет под суд за создание нелегальной биржи. Об этом сообщил сайт следкома.

Следователи установили, что в августе 2015 года мужчина при помощи специальной программы начал проводить азартные игры под видом торговли бинарными опционами. Он оформился в одной из белгородских компаний и нелегально зарабатывал деньги в Рязани, в Михайловском и Пронском районах. С августа 2015 по апрель 2017 года обвиняемый получил не менее 32,6 миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело по пунктам «б, в» части 3 статьи 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр с интернета, вне игорной зоны, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Его передали в суд.


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