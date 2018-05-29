Рязанец пойдет под суд за создание нелегальной биржи. Об этом
Следователи установили, что в августе 2015 года мужчина при помощи специальной программы начал проводить азартные игры под видом торговли бинарными опционами. Он оформился в одной из белгородских компаний и нелегально зарабатывал деньги в Рязани, в Михайловском и Пронском районах. С августа 2015 по апрель 2017 года обвиняемый получил не менее 32,6 миллионов рублей.
На мужчину завели уголовное дело по пунктам «б, в» части 3 статьи 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр с интернета, вне игорной зоны, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Его передали в суд.