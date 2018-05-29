Рязанцев предупредили о сильном ветре и граде

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре, грозе и граде. Во вторник, 29 мая, по области ветер может усилится до 22 метров в секунду.
Гидрометцентр предупреждал, что в последние дни мая на ЦФО
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Фото: Pixabay.com
МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре, грозе и граде. Во вторник, 29 мая, по области ветер может усилится до 22 метров в секунду.
Гидрометцентр предупреждал, что в последние дни мая на ЦФО
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