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15:53, 29 мая 2018 110
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Рязань стала «Лучшим торговым городом»

Рязань стала «Лучшим торговым городом»

Рязань стала «Лучшим торговым городом». Об этом сообщил сайт мэрии.

На конкурс «Торговля России» подали более 600 заявок. Рязань стала победительницей в номинации наряду с Владимиром, Великим Устюгом, Воронежом, Звенигородом и Краснодаром.

Улица Почтовая и проводимые на ней мероприятия позволили войти в число лидеров по России в номинации «Лучшая торговая улица». Отмечается, что ее конкурентами были московские улицы Маросейка и Покровка, которые также вошли в число победителей.

Победителями в различных номинациях стали лавка хлеба «Эмиль Бонтэ», кофейня и салон цветов «Вернисаж», а также мобильный торговый объект «Фудмарин».

Победителей наградят 6 июня в Москве в рамках форума «Неделя российского ритейла».


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