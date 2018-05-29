Рязань стала «Лучшим торговым городом». Об этом сообщил
На конкурс «Торговля России» подали более 600 заявок. Рязань стала победительницей в номинации наряду с Владимиром, Великим Устюгом, Воронежом, Звенигородом и Краснодаром.
Улица Почтовая и проводимые на ней мероприятия позволили войти в число лидеров по России в номинации «Лучшая торговая улица». Отмечается, что ее конкурентами были московские улицы Маросейка и Покровка, которые также вошли в число победителей.
Победителями в различных номинациях стали лавка хлеба «Эмиль Бонтэ», кофейня и салон цветов «Вернисаж», а также мобильный торговый объект «Фудмарин».
Победителей наградят 6 июня в Москве в рамках форума «Неделя российского ритейла».