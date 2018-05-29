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19:20, 29 мая 2018 485
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«Нужно по-новому перестроить промышленность области» — Любимов

«Нужно по-новому перестроить промышленность области» — Любимов

Николай Любимов заявил о необходимости «перестроить» промышленность Рязанской области, «взяв за основу то, что объединяет предприятия». Во вторник, 29 мая, он обсудил взаимодействие региона с «Агентством по технологическому развитию» (АТР), сообщил сайт правительства.

В феврале 2018 года с АТР заключили договор о разработке карт технологических компетенций области. С их использованием конкретные предприятия получат проекты модернизации и планы освоения востребованной продукции.

«Основная цель — понять, чем мы сегодня обладаем в технологиях. Какие имеем кадровые компетенции? Какие у нас сложились кооперационные связи между предприятиями? Насколько конкурентоспособна рязанская продукция? И самое главное — как все это надо развивать для повышения эффективности предприятий и экономики региона в целом», — отметил губернатор.

Он рассказал, что Рязанская область вошла в число 16 пилотных регионов-участников федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

«Нужно доверять друг другу. Необходимо использовать новые механизмы для того, чтобы наша традиционная экономика жила и развивалась. Без значительных финансовых затрат можно добиться серьезных результатов. Мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», — пообещал Любимов.

Гендиректор АТР Максим Шерейкин уточнил, что в регионе перспективно создавать кластеры по направлениям легкой и пищевой промышленности, производства стройматериалов, металлообработки и машиностроения, а также сельхозпереработки.


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