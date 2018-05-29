На выезде из Рязани убрали незаконно установленные рекламные щиты

Рекламные щиты, расположенные у поворота на Агро-Пустынь и в Солотче около учебной части университета УМВД, установили незаконно. К такому решению пришли на заседании антимонопольщиков 28 мая, сообщила пресс-служба УФАС.
По итогам рассмотрения дела признали, что администрация города нарушила часть 1 статьи 15 ФЗ -135 «О защите конкуренции». Мэрия добровольно устранила нарушения, щиты демонтировали.
«Материалы дела направлены уполномоченному должностному лицу для привлечения виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении.