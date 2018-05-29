На подготовку к новому отопительному сезону в Рязани выделили 276 миллионов

На подготовку к новому отопительному сезону выделили более 276 миллионов рублей. По словам министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Горелова, на эти деньги модернизируют объекты тепло- и водоснабжения,
Горелов рассказал, что в завершившемся отопительном сезоне снизились показатели аварийности по теплосетям Рязани. Общий объем финансирования составил 5,7 миллиардов рублей. Губернатор обратил внимание глав районов на необходимость своевременного получения МО паспортов готовности.
«Мы делаем все возможное для того, чтобы паспорта готовности получали все муниципалитеты. В этом году предусмотрены средства на замену теплосетей, котлов, которые никогда ранее не выделялись. Такую работу надо проводить и в дальнейшем, в рамках разработанной семилетней региональной программы», — сказал Любимов.
Губернатор подчеркнул, что до осени нужно «выполнить все мероприятия, чтобы тепловые сети перестали быть проблемой для региона». Он также поручил активнее работать с должниками.