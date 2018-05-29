Николай Любимов распорядился обучить частных охранников пожарно-техническому минимуму. Об этом во вторник, 29 мая,
Проект постановления по инициативе губернатора разработали рязанское ГУ МЧС и правовое управление правительства. Сейчас он находится на согласовании.
«Считаю необходимым в рамках действующего законодательства обязать руководителей охранных фирм, руководителей организаций, в пользовании которых находятся такие объекты, обучить пожарно-техническому минимуму частных охранников, осуществляющих их круглосуточную охрану и обеспечивающих внутренний и пропускной режим работы», — указал Любимов.