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16:28, 29 мая 2018 226
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Любимов распорядился обучить частных охранников пожарно-техническому минимуму

Любимов распорядился обучить частных охранников пожарно-техническому минимуму

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов распорядился обучить частных охранников пожарно-техническому минимуму. Об этом во вторник, 29 мая, сообщил сайт регионального правительства.

Проект постановления по инициативе губернатора разработали рязанское ГУ МЧС и правовое управление правительства. Сейчас он находится на согласовании.

«Считаю необходимым в рамках действующего законодательства обязать руководителей охранных фирм, руководителей организаций, в пользовании которых находятся такие объекты, обучить пожарно-техническому минимуму частных охранников, осуществляющих их круглосуточную охрану и обеспечивающих внутренний и пропускной режим работы», — указал Любимов.


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