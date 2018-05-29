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20:02, 29 мая 2018 500
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«Тойота» «легла» на бок у моста в Приокский. Видео

«Тойота» «легла» на бок у моста в Приокский. Видео

Toyota «легла» на бок на путепроводе в Приокский. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по снимкам, на месте работает «скорая».

Из-за ДТП образовалась пробка.

Официальной информации об аварии пока нет.


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