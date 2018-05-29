«Билайн» превратит шаги абонентов в гигабайты мобильного интернета

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предложил пользователям тарифной линейки «ВСЕмое!» получать дополнительно до трех ГБ интернета каждый месяц. Абоненты оператора смогут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.
Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЕмое!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Следить за количеством пройденных шагов участники акции смогут в приложении «Мой Билайн».
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».