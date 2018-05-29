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15:07, 29 мая 2018 384

«Билайн» превратит шаги абонентов в гигабайты мобильного интернета 1

«Билайн» превратит шаги абонентов в гигабайты мобильного интернета

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предложил пользователям тарифной линейки «ВСЕмое!» получать дополнительно до трех ГБ интернета каждый месяц. Абоненты оператора смогут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЕмое!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Следить за количеством пройденных шагов участники акции смогут в приложении «Мой Билайн».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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