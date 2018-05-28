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12:31, 28 мая 2018 278
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Житель Подмосковья обокрал несколько гаражей в Мурмине и Старожилове

Житель Подмосковья обокрал несколько гаражей в Мурмине и Старожилове

Фото: Pixabay.com

Житель Подмосковья обокрал несколько гаражей в рязанских поселках. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Мужчина взломал три гаража в Мурмине и один — в Старожилове. Он забрал инструменты, автомобильные шины, лодочный мотор, бензотриммер и два велосипеда. Между кражами были промежутки в два-три дня. Каждый раз злоумышленник подбирал к замкам ключи.

Оперативники выяснили, что к хищениям причастен 40-летний житель Подмосковья. Ранее его судили за оборот наркотиков.

«Мужчина неоднократно на собственном автомобиле приезжал в Рязанский район, причем, даты его приездов и краж совпадали, также удалось выявить, что от него на вторичный рынок поступили предметы из списка похищенного», — рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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