В Скопинском районе ввели карантин из-за зараженных бруцеллезом коров

На ферме в Скопинском районе нашли коров, зараженных бруцеллезом. Об этом сообщила
Заразиться от больных животных можно контактным, пищевым и воздушным путями. По словам специалистов, в первую очередь зараза передается через непастеризованное молоко и приготовленные из него молочные продукты. «Бруцеллы устойчивы во внешней среде, но погибают при кипячении и воздействии дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Для человека бруцеллез опасен нарушением функции нервной, сосудистой, пищеварительной, мочеполовой и репродуктивной систем, заболевший становится инвалидом. Кроме того, во время беременности болезнь может привести к преждевременным родам или мертворождению.
В настоящее время на территории Скопинского района ввели карантин, проводятся оздоровительные мероприятия.