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10:08, 28 мая 2018 134
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В Скопинском районе ввели карантин из-за зараженных бруцеллезом коров

В Скопинском районе ввели карантин из-за зараженных бруцеллезом коров

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На ферме в Скопинском районе нашли коров, зараженных бруцеллезом. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Заразиться от больных животных можно контактным, пищевым и воздушным путями. По словам специалистов, в первую очередь зараза передается через непастеризованное молоко и приготовленные из него молочные продукты. «Бруцеллы устойчивы во внешней среде, но погибают при кипячении и воздействии дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Для человека бруцеллез опасен нарушением функции нервной, сосудистой, пищеварительной, мочеполовой и репродуктивной систем, заболевший становится инвалидом. Кроме того, во время беременности болезнь может привести к преждевременным родам или мертворождению.

В настоящее время на территории Скопинского района ввели карантин, проводятся оздоровительные мероприятия.


© RZN.info

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