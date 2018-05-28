В рязанских школах заработали летние лагеря. Об этом в понедельник, 28 мая,
В лагерях отдохнут около четырех с половиной тысяч школьников. Для них организуют развивающие занятия, викторины и различные акции.
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Фото: Pixabay.com
В рязанских школах заработали летние лагеря. Об этом в понедельник, 28 мая,
В лагерях отдохнут около четырех с половиной тысяч школьников. Для них организуют развивающие занятия, викторины и различные акции.
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