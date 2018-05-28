Граница на замке. В Рязани отметили вековой юбилей погранслужб. Фото

Рязанцы отметили вековой юбилей погранвойск. Встреча прошла в понедельник, 28 мая, в День пограничника.
Рязанцы прошли с флагами и транспарантами по центру города, возложили цветы и почтили минутой молчания погибших у вечного огня на площади Маргелова, а также наградили отличившихся ветеранов знаками столетия пограничной службы.
«Ребята в фуражках весны всегда стояли до последнего на рубежах родной страны и сегодня мы собрались для чествования тех, кто рядом и кого с нами сейчас нет», — отметил один из пограничников.