В прошлом году рязанцам выплатили более 16 миллионов рублей долга по зарплате. Об этом
В 2017 году следователям поступило 38 сообщений о невыплате заработной платы (в 2016 году — 58). Они возбудили 14 уголовных дел. С начала года в следственное управление передали еще 11 сообщений, в результате возбудили четыре дела, сумма причиненного и возмещенного ущерба по которым превысила 550 тысяч рублей.
«Прежде всего задачей следователя по делам данной категории является восстановление нарушенных прав потерпевших, возмещение им причиненного ущерба, — отметили в следкоме. — В целом следственные органы ориентированы на взвешенное и рациональное применение репрессивных методов в отношении субъектов экономической деятельности, сохранение предприятия и имеющихся на нем рабочих мест».