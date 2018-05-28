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16:03, 28 мая 2018 573
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В прошлом году рязанцам выплатили более 16 миллионов рублей долга по зарплате

В прошлом году рязанцам выплатили более 16 миллионов рублей долга по зарплате

В прошлом году рязанцам выплатили более 16 миллионов рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В 2017 году следователям поступило 38 сообщений о невыплате заработной платы (в 2016 году — 58). Они возбудили 14 уголовных дел. С начала года в следственное управление передали еще 11 сообщений, в результате возбудили четыре дела, сумма причиненного и возмещенного ущерба по которым превысила 550 тысяч рублей.

«Прежде всего задачей следователя по делам данной категории является восстановление нарушенных прав потерпевших, возмещение им причиненного ущерба, — отметили в следкоме. — В целом следственные органы ориентированы на взвешенное и рациональное применение репрессивных методов в отношении субъектов экономической деятельности, сохранение предприятия и имеющихся на нем рабочих мест».


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