В Михайловском районе ликвидировали последствия «взрыва» газа. Фото

В Михайловском районе прошли учения по ликвидации последствий условного взрыва газа. Об этом сообщила
По легенде, в многоквартирном доме в Щетиновке произошел условный взрыв бытового газа, обрушились плиты покрытия и перекрытия. Есть погибшие.
На место происшествия выехали пожарные, полиция, «скорая», бригады филиала «Газпром газораспределительные сети» и электрических сетей.
На месте происшествия развернули оперативный штаб. Во время учений спасатели «разобрали» завалы и «эвакуировали» людей в пункт временного размещения.
Замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков отметил, что учения прошли на высоком уровне.