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13:45, 28 мая 2018 694
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В Михайловском районе ликвидировали последствия «взрыва» газа. Фото

В Михайловском районе ликвидировали последствия «взрыва» газа. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Михайловском районе прошли учения по ликвидации последствий условного взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По легенде, в многоквартирном доме в Щетиновке произошел условный взрыв бытового газа, обрушились плиты покрытия и перекрытия. Есть погибшие.

На место происшествия выехали пожарные, полиция, «скорая», бригады филиала «Газпром газораспределительные сети» и электрических сетей.

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Во время учений спасатели «разобрали» завалы и «эвакуировали» людей в пункт временного размещения.

Замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков отметил, что учения прошли на высоком уровне.


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