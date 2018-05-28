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10:52, 28 мая 2018 2 274
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Рязанский ТЦ назвал дату открытия KFC

Рязанский ТЦ назвал дату открытия KFC

ТЦ «Премьер» рассказал, что назвал дату открытия KFC. Первый ресторан общественного питания начнет работать 31 мая.

KFC появится на третьем этаже торгового центра, на фудкорте.

Еще один ресторан KFC будет на площади Ленина.


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