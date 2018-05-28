Рязанский приборный завод представил свою продукцию на выставке HeliRussia-2018

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) представил свою продукцию на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2018 в Москве.
Предприятие на стенде АО «КРЭТ» показало изделия, которые могут использоваться в гражданской авиации.
«Концерн Радиоэлектронные технологии продолжает наращивать работу в гражданском секторе», — сообщила пресс-служба КРЭТ. Концерн выпускает не только авиационную продукцию, но и медицинские изделия, например, офтальмологические приборы и зарядные станции для электромобилей (изготовитель — Рязанский приборный завод).
Как отметил заместитель гендиректора АО «КРЭТ» Гиви Джанджгава, огромная работа проводится в области импортозамещения, повышения безопасности полетов, модернизации пилотажно-навигационных комплексов, которые включают в себя новое бортовое радиоэлектронное оборудование, способное обеспечить экипаж информацией о точном местоположении летательного аппарата, решить комплекс задач по выходу на точку и обеспечить максимальную автоматизацию для работы в режиме автопилота.
«Наша задача — искать новые направления, разрабатывать новые технологии, включая радиофотонику, оптические и лазерные системы защиты, — сказал советник первого заместителя гендиректора АО „КРЭТ“ Владимир Михеев. — А с учетом новых террористических угроз, не только в военной, но и в гражданской сфере, следует повернуться лицом к обеспечению электронной защиты важных объектов государственного управления, промышленной инфраструктуры, энергетики, культурного наследия, спортивных объектов, транспорта».
В рамках выставки также прошла научно-практическая конференция «Авиационное бортовое оборудование», где с докладом выступил сотрудник АО «ГРПЗ» Дмитрий Бондаренко.
Выставка вертолетной индустрии HeliRussia прошла уже в одиннадцатый раз. Ее участниками стали ведущие российские производители вертолетной техники и представители 49 иностранных компаний из 19 стран мира.