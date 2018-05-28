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20:21, 28 мая 2018 616
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Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях взаимных безвизовых поездках россиян и граждан Коста-Рики. Об этом передает «РИА Новости».

Такая же церемония уже прошла 3 мая в Сан-Хосе с участием главы МИД республики.

После вступления в силу соглашения Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

Как заявили в МИД России, благодаря этому появятся новые возможности для развития контактов и связей с государствами региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.


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