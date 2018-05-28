Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях взаимных безвизовых поездках россиян и граждан Коста-Рики. Об этом передает «
Такая же церемония уже прошла 3 мая в Сан-Хосе с участием главы МИД республики.
После вступления в силу соглашения Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.
Как заявили в МИД России, благодаря этому появятся новые возможности для развития контактов и связей с государствами региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.