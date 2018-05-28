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10:41, 28 мая 2018 1 371

«Прайм-стоматология» пригласила рязанцев на праздник «День добра — день бобра»

«Прайм-стоматология» пригласила рязанцев на праздник «День добра — день бобра»

В пятницу, 1 июня, «Прайм-стоматология» отпразднует День защиты детей и свой третий день рождения. Праздник «День добра — день бобра» пройдет в сквере имени Александрова рядом с ТЦ «Европа» на улице Советской армии. Начало в 11:00.

Для детей уже приготовили развлекательную программу:

  • научное шоу;
  • шоу мыльных пузырей;
  • ростовые куклы;
  • бесплатный аквагрим;
  • ведущий и диджей;
  • лента-лабиринт;
  • гигантский LEGO;
  • призы и подарки маленьким участникам праздника.

Прийти на праздник может любой желающий.


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