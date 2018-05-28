В пятницу, 1 июня, «Прайм-стоматология» отпразднует День защиты детей и свой третий день рождения. Праздник «День добра — день бобра» пройдет в сквере имени Александрова рядом с ТЦ «Европа» на улице Советской армии. Начало в 11:00.
Для детей уже приготовили развлекательную программу:
- научное шоу;
- шоу мыльных пузырей;
- ростовые куклы;
- бесплатный аквагрим;
- ведущий и диджей;
- лента-лабиринт;
- гигантский LEGO;
- призы и подарки маленьким участникам праздника.
Прийти на праздник может любой желающий.