Около «Ленты» в Кальном перевернулась «десятка». Фото

Около «Ленты» в Кальном перевернулась «десятка». Автомобиль столкнулся с Lada Kalina в понедельник, 28 мая, на Касимовском шоссе.
Обе машины получили серьезные повреждения.
По предварительным данным никто не пострадал.
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Около «Ленты» в Кальном перевернулась «десятка». Автомобиль столкнулся с Lada Kalina в понедельник, 28 мая, на Касимовском шоссе.
Обе машины получили серьезные повреждения.
По предварительным данным никто не пострадал.
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