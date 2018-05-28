На одной из улиц Дягилева запретят парковаться

На улице Белякова в Дягилеве запретят парковаться. Об этом сообщил
Слева от центрального входа на КПП войсковой части установят дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Изменения вступят в силу с 20 июня.
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
На улице Белякова в Дягилеве запретят парковаться. Об этом сообщил
Слева от центрального входа на КПП войсковой части установят дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Изменения вступят в силу с 20 июня.
© RZN.info
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Участвовать в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший поездку через приложение более десяти раз с 1 июня по 31 августа.