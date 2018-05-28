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15:07, 28 мая 2018 847
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На одной из улиц Дягилева запретят парковаться

На одной из улиц Дягилева запретят парковаться

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

На улице Белякова в Дягилеве запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Слева от центрального входа на КПП войсковой части установят дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Изменения вступят в силу с 20 июня.


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