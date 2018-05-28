Мастерские викингов и куклы-обереги. В Рязани провели фестиваль «Русский век»

В ЦПКиО провели первый исторический фестиваль «Русский век». Об этом
Несколько сотен горожан чеканили монеты, делали глиняную посуду и куклы-обереги в мастерских эпохи викингов. Рязанцы писали перьями, участвовали в викторинах по Орденам Российской империи. Страйкбольные команды «Стрельцы», «А-мега» и «Перун» показали военную амуницию разных периодов.
Для детей были площадки «средневековых» развлечений с боями на мечах и играми на логику и координацию. Желающие также могли пострелять из арбалета, посмотреть на смену танцевальных эпох в России.
Для гостей фестиваля организовывали концерт и файер-шоу.