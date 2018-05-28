Кубок по парашютному спорту в Рязани посветят памяти Альберта Слюсаря

С 28 по 31 мая под Рязанью проведут Всероссийские соревнования по парашютному спорту в точности приземления «Рязанский Кремль-2018». В этом году в рамках состязаний пройдет Кубок памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря.
В соревнованиях будут участвовать 17 команд из военных округов, частей и соединений ВДВ. Заявки уже подали 85 спортсменов — парашютистов, среди которых десять чемпионов мира и Европы по парашютному спорту, а также более 50 мастеров спорта, в том числе международного класса. Вместе с российскими спортсменами за кубок будут бороться представители аэроклуба «Витебский» (Беларусь).
Парашютисты продемонстрируют точность приземления с высоты более тысячи метров в установленную на земле мишень диаметром два сантиметра. Состязания пройдут как в групповом, так и в личном первенстве.
Место проведения — аэродром «Протасово» и площадка приземления «Житово».