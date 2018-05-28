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16:16, 28 мая 2018 271

«Инвест» провел четвертый этап Спартакиады холдинга

«Инвест» провел четвертый этап Спартакиады холдинга

В субботу, 26 мая, в детском спортивно-оздоровительном комплексе «Озерный» прошел IV этап Спартакиады ФПК «Инвест». Участников и болельщиков соревнований приветствовали гендиректор холдинга Ярослав Кудинкин и помощник президента «Инвеста» Юлия Рулева.

Рязанцы соревновались в беге и мини-футболе, для них также организовали велокросс и веселые старты.

Для детей сотрудников холдинга подготовили отдельную развлекательную программу. Команда аниматоров подготовила для них конкурсы и соревнования в игровой форме.

В итоговой турнирной таблице места между предприятиями ФПК «Инвест» распределились следующим образом:

Бег (общекомандный зачет):

  • 1 место — ГК «КМЗ»;
  • 2 место — ГК «Барс»;
  • 3 место — ГК «Русская кожа»;
  • 4 место — ГК «Инвест»;
  • 5 место — ГК «Теплоприбор»;
  • 6 место — ГК «Точинвест».

Велокросс (общекомандный зачет):

  • 1 место — ГК «Точинвест»;
  • 2 место — ГК «Барс»;
  • 3 место — ГК «Теплоприбор»;
  • 4 место — ГК «Русская кожа»;
  • 5 место — ГК «Инвест»;
  • 6 место — ГК «КМЗ».

Мини-футбол:

  • 1 место — ГК «КМЗ»;
  • 2 место — ГК «Русская кожа»;
  • 3 место — ГК «Инвест»;
  • 4 место — ГК «Теплоприбор»;
  • 5 место — ГК «Барс»;
  • 6 место — ГК «Точинвест».

Веселые старты:

  • 1 место — ГК «Инвест» и ГК «Русская кожа»;
  • 2 место — ГК «КМЗ»;
  • 3 место — ГК «Барс»;
  • 4 место — ГК «Точинвест»;
  • 5 место — ГК «Теплоприбор».

Как отметили в ФПК «Инвест», IV этап спартакиады в ДСОК «Озерный» является самым массовым. Ежегодно в нем участвуют около 300 сотрудников холдинга и членов их семей.


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