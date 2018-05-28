«Инвест» провел четвертый этап Спартакиады холдинга

В субботу, 26 мая, в детском спортивно-оздоровительном комплексе «Озерный» прошел IV этап Спартакиады ФПК «Инвест». Участников и болельщиков соревнований приветствовали гендиректор холдинга Ярослав Кудинкин и помощник президента «Инвеста» Юлия Рулева.
Рязанцы соревновались в беге и мини-футболе, для них также организовали велокросс и веселые старты.
Для детей сотрудников холдинга подготовили отдельную развлекательную программу. Команда аниматоров подготовила для них конкурсы и соревнования в игровой форме.
В итоговой турнирной таблице места между предприятиями ФПК «Инвест» распределились следующим образом:
Бег (общекомандный зачет):
- 1 место — ГК «КМЗ»;
- 2 место — ГК «Барс»;
- 3 место — ГК «Русская кожа»;
- 4 место — ГК «Инвест»;
- 5 место — ГК «Теплоприбор»;
- 6 место — ГК «Точинвест».
Велокросс (общекомандный зачет):
- 1 место — ГК «Точинвест»;
- 2 место — ГК «Барс»;
- 3 место — ГК «Теплоприбор»;
- 4 место — ГК «Русская кожа»;
- 5 место — ГК «Инвест»;
- 6 место — ГК «КМЗ».
Мини-футбол:
- 1 место — ГК «КМЗ»;
- 2 место — ГК «Русская кожа»;
- 3 место — ГК «Инвест»;
- 4 место — ГК «Теплоприбор»;
- 5 место — ГК «Барс»;
- 6 место — ГК «Точинвест».
Веселые старты:
- 1 место — ГК «Инвест» и ГК «Русская кожа»;
- 2 место — ГК «КМЗ»;
- 3 место — ГК «Барс»;
- 4 место — ГК «Точинвест»;
- 5 место — ГК «Теплоприбор».
Как отметили в ФПК «Инвест», IV этап спартакиады в ДСОК «Озерный» является самым массовым. Ежегодно в нем участвуют около 300 сотрудников холдинга и членов их семей.