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8:55, 28 мая 2018 614
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«Авиамикс», проблемы у РГУ и велопарад. Обзор новостей Рязани за выходные, 26-27 мая

«Авиамикс», проблемы у РГУ и велопарад. Обзор новостей Рязани за выходные, 26-27 мая

Последние выходные мая были в Рязани под флагом ВВС. На полигоне Дубровичи прошел «Авиамикс» — показательные выступления в рамках «Авиадартса». Посмотреть на современные боевые самолеты и выступления именитых пилотажных групп приехали тысячи рязанцев.

В субботу утром стало известно, что скопинец, убивший женщину, сдался правоохранительным органам. 22-летний мужчина рассказал, что совершил преступление из-за ревности.

В Рязани установили арт-объект, посвященный полету подьячего Крякутного. «Воздушный шар» в Верхнем городском саду вызвал бурные дискуссии в соцсетях.

тало известно, что Рязанский государственный университет имени Есенина лишили аккредитации по специальности 38.00.00 «Экономика и управление».

Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы государственного образца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.

Вечер субботы омрачила трагедия в Ухоловском районе. Разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Следствие рассматривает две основные версии: ошибку пилота и техническую неисправность.

В воскресенье, 27 мая, в Рязани прошел велопарад. Более шести тысяч человек проехались по перекрытому центру города. Затем на парковке у торгового центра тысяча человек выстроилась в 30-метровую фигуру велосипеда.


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