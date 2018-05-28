«Авиамикс», проблемы у РГУ и велопарад. Обзор новостей Рязани за выходные, 26-27 мая

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Последние выходные мая были в Рязани под флагом ВВС. На полигоне Дубровичи прошел «Авиамикс» — показательные выступления в рамках «Авиадартса». Посмотреть на современные боевые самолеты и выступления именитых пилотажных групп приехали тысячи рязанцев.
В субботу утром стало известно, что скопинец, убивший женщину, сдался правоохранительным органам. 22-летний мужчина рассказал, что совершил преступление из-за ревности.
В Рязани установили арт-объект, посвященный полету подьячего Крякутного. «Воздушный шар» в Верхнем городском саду вызвал бурные дискуссии в соцсетях.
тало известно, что Рязанский государственный университет имени Есенина лишили аккредитации по специальности 38.00.00 «Экономика и управление».
Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы государственного образца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.
Вечер субботы омрачила трагедия в Ухоловском районе. Разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Следствие рассматривает две основные версии: ошибку пилота и техническую неисправность.
В воскресенье, 27 мая, в Рязани прошел велопарад. Более шести тысяч человек проехались по перекрытому центру города. Затем на парковке у торгового центра тысяча человек выстроилась в 30-метровую фигуру велосипеда.