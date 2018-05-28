Апелляцию Андреева рассмотрят в середине июня

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Апелляцию бывшего зампреда правительства Дмитрия Андреева рассмотрят 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.
Дело Андреева поступило в суд 16 мая. Ранее бывший политик отказался от своего прежнего адвоката и обжаловал свой приговор.
Напомним, решением суда бывшему политику назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов.
По версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Кроме того, чиновник похитил 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза. Суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела.