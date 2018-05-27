В воскресенье в Рязани перекроют движение из-за велопарада

В воскресенье, 27 мая, в Рязани пройдет велопарад. Об этом сообщил
С 9:00 до окончания парада перекроют движение на Соборной площади и улице Петрова. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта.
Троллейбусы №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до круга на площади Мичурина. Маршрутки №41 при движении между остановками «Детский мир (улица Соборная)» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках — по своему маршруту.
С 12:00 до окончания парада перекроют движение по маршруту Соборная площадь — площадь Ленина — Первомайский проспект — Московское шоссе — ТРЦ «М-5 Молл».
На этом участке приостановят движение:
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всех троллейбусных маршрутов, кроме №№12, 13, 15;
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автобусы и маршрутки №№1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.
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