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12:17, 27 мая 2018 345
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В Сирии погибли четверо российских военных

В Сирии погибли четверо российских военных

Четыре российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков. Об этом передает «РИА Новости».

«В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков погибли российские военнослужащие… В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — сообщили агентству в Минобороны России.

По информации ведомства, российские военные вместе с сирийцами пытались отбить атаку нескольких групп террористов. Всего в результате уничтожили 43 боевика.

Отмечается, что военные медики до конца боролись за жизни двух раненых, но спасти их не удалось. Всех военнослужащих представили в государственным наградам.

Фото Минобороны России


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