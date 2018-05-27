В понедельник и вторник в Рязани отключат свет на 14 улицах

В понедельник и вторник в Рязани из-за ремонта отключат свет на 14 улицах. Об этом сообщил
28 мая с 09:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:
- улица Белинского, дома №№ 20, 22-26, 28, 30, 32,
- улица Боголюбова, дома №№51-55, 59-77, 81-99,107,125, 76-98, 102,
- улица Кальная, дома №№30, 48, 50, 53, 63, 65, 67, 69, 73, 91, 93, 95, 107, 117,
- Касимовский переулок, дома №№9, 11 (строения 1-6),
- Касимовское шоссе, дома №№33-37,41, 41б, 45,
- улица Окская, дома №№ 2-15,
- Панферовский переулок, дома №№1, 2, 4, 10, 13, 14;
Во вторник, 29 мая, с 10:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- улица Полевая, дома №№41-61,
- улица 2-й Полевой переулок, дома №№1, 2, 3, 4, 6, 7,
- улица 4-й Полевой переулок, дома №№18, 20, 6, 8,
- улица 7-й Полевой переулок, дома №№1, 3, 5,
- улица Верхняя, дома №№1, 2, 6-21, 23-41, 54-72,
- улица Зубковой, дом №8б,
- улица Тимуровцев, дома №№12а, 12б.