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10:41, 27 мая 2018 733
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В понедельник и вторник в Рязани отключат свет на 14 улицах

В понедельник и вторник в Рязани отключат свет на 14 улицах

В понедельник и вторник в Рязани из-за ремонта отключат свет на 14 улицах. Об этом сообщил сайт администрации города.

28 мая с 09:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Белинского, дома №№ 20, 22-26, 28, 30, 32,
  • улица Боголюбова, дома №№51-55, 59-77, 81-99,107,125, 76-98, 102,
  • улица Кальная, дома №№30, 48, 50, 53, 63, 65, 67, 69, 73, 91, 93, 95, 107, 117,
  • Касимовский переулок, дома №№9, 11 (строения 1-6),
  • Касимовское шоссе, дома №№33-37,41, 41б, 45,
  • улица Окская, дома №№ 2-15,
  • Панферовский переулок, дома №№1, 2, 4, 10, 13, 14;

Во вторник, 29 мая, с 10:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Полевая, дома №№41-61,
  • улица 2-й Полевой переулок, дома №№1, 2, 3, 4, 6, 7,
  • улица 4-й Полевой переулок, дома №№18, 20, 6, 8,
  • улица 7-й Полевой переулок, дома №№1, 3, 5,
  • улица Верхняя, дома №№1, 2, 6-21, 23-41, 54-72,
  • улица Зубковой, дом №8б,
  • улица Тимуровцев, дома №№12а, 12б.

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